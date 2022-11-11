籃球｜3×3香港大師賽月底維園舉行　泰那伙甲一猛將組港隊參戰 (20:14)

今屆賽事總獎金為12萬美元（約94萬元港元），並有12支隊伍爭奪冠軍，其中10隊直入正賽，餘下2席由6隊參與資格賽的球隊角逐，至於最終參與資格賽、競逐正賽席位的6隊分組詳情，有待FIBA落實。賽會今日在記者會宣布東京奧運金牌得主、由拉脫維亞國家隊組成的Riga，來自塞爾維亞的UB及Liman等4支世界排名前5的球隊，以及中國3X3男籃國家隊組成的北京隊將會訪港。

香港外卡球隊不乏甲一球星，其中Team Hong Kong由泰那、文俊浩、奧斯汀和百德新里組成，至於以南華球員為骨幹的Team HKG Island，則由朱亮、葉耀邦、劉振星及楊嘉駿組成，兩隊將會聯同在香港代表資格賽得冠、亞軍的球隊參賽。效力永倫的泰那早前曾經在邀請賽中首戰三人籃球，他亦期待這次代表香港正式參戰，「我對3×3的了解不多，只知道有別於五人籃球，它的節奏更快、要射更多三分球。我們之後會加緊練習，研究一下3×3的戰術，希望能打入前6爭奪獎金」。

來港多年的泰那續指，早已視香港為家，能代表香港比賽是一種榮耀，他亦期待跟永倫隊友文俊浩，以及飛鷹雙子奧斯汀和百德新里並肩作戰，「我想跟世界最強的隊伍交手，如拉脫維亞的奧運冠軍隊，以及來自塞爾維亞的球隊」。文俊浩同樣首次代表香港出戰國際賽，他有感責任更大，亦希望在主場交出好表現，「我會以防守行先，減輕3名隊友的壓力，讓他們發揮自己的強項」。

香港籃球總會副會長黃耀建透露，籃總與FIBA已簽訂5年以上的協議，確保香港能投放更多資源去發展三人籃球。今屆3×3香港大師賽將於維園足球場搭建符合國際標準的比賽場地，並加設天幕及可容納960個座位的看台，在現時85%入座率的防疫限制下，大約可容納800名觀眾。門票將採兩日通行證形式，定價分880港元、480港元、280港元、180港元及80港元，對應不同區域並不設劃位，詳情可留意官方網站（3×3hkg.com）公布。

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