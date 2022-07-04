世界盃︱葡萄牙落實26人大軍 C朗五度征世盃決賽周 主帥稱不擔心其狀態 (16:01)

葡萄牙隊26人大軍有10名英超球星，曼聯、曼城及狼隊各有3人入選，以C朗為首聯同兩名「紅魔」隊友般奴費南迪斯及達洛治，「藍月」3將為魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路及貝拿度施華。雲集不少葡籍球員的狼隊，「僅」得魯賓尼維斯、馬菲奧斯紐尼斯及門將荷西沙亞入選，其餘葡兵如老將摩天奴及尼爾遜施美度，聯同效力巴黎聖日耳門的連拿度辛捷士、早前因傷缺陣的迪亞高祖達及柏度尼圖等則名落孫山。其餘入選球員方面，39歲老將比比及AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧均入圍。

37歲的C朗自2006年後，將第五度出戰世盃決賽周，過去4屆他取得7個入球，葡軍公布名單後，他在社交網稱「準備再次為葡萄牙帶上高峰」。這名曼聯球星今季初表現低迷，在各項賽事上陣16場只入3球。不過，葡萄牙隊主帥費蘭度山齊士則表示，並不擔心這名葡軍隊長的狀態，「他在過去4場比賽都發揮作用，C朗就像其他入選球員一樣，帶着強烈的飢餓感出賽，爭取為葡萄牙隊成為世界盃冠軍」。葡萄牙上屆不敵烏拉圭隊於16強止步。

葡萄牙隊今屆在H組，對手為烏拉圭隊、韓國隊和加納隊，烏拉圭同日亦公布26人大軍，除了兩大老將射手蘇亞雷斯及卡雲尼、利物浦前鋒達雲紐尼斯、皇家馬德里中場費達歷高華維迪，早前9月底受傷的巴塞23歲中堅朗奴阿拿奧祖亦有份入選，據報他已隨國家隊接受康復訓練，但有機會缺席首數場分組賽。

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