劍擊世界盃｜港劍隊征戰新賽季　何思朗薛雅齊殺入分站正賽 (03:00)

女佩方面，港隊派出歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹和梁洛文，4人均從小組賽脫穎而出。當中年僅17歲的薛雅齊雖然只得3勝3負，但她在淘汰賽愈戰愈勇，先於首圈以15：8擊敗多明尼加籍劍手Rossy Felix Lara，再在次圈以15：11力克烏克蘭隊代表Daria Gontsova，繼7月的世界賽後再度躋身國際賽64強，今晚6時將硬撼西班牙籍7號種子Lucia Martin-Portugues。至於「大師姐」歐倩瑩及朱詠翹於次圈告負，梁洛文在首圈止步。

港隊男將何思朗、羅浩天、周頌羲、陳樂熹和陳智軒皆從小組賽突圍而出，當中何思朗取得4勝2負，直入淘汰賽次圈，世界排名第93位的何思朗終以15：6輕取美籍劍手Noah Te Velde，闖入正賽64強，明晚6時40分將會碰上將與意籍劍手Giacomo Mignuzzi。其餘4名港將在淘汰賽次圈先後落敗，無緣正賽。

另外，男重世界盃瑞士站、女重世界盃愛沙尼亞站，以及男花世界盃德國站，將會在今日展開。

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