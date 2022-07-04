籃球｜港籃今戰亞洲盃外圍賽　楊睿騏認處換血階段　冀港人續撐（附直播連結） (03:22)

FIBA亞洲盃外圍賽預賽分成4組，每組前3名晉級次圈。港隊與關島、新加坡和柬埔寨隊同處C組，由於柬埔寨隊退賽，故周五起一連兩日對關島和新加坡隊的賽事，無論輸贏都可晉級。

效力東方的控衛楊睿騏早前憑甲一季後賽4強首戰絕殺滿貫的短片走紅，獲知名社交網站Ballislife轉載，在於Instgram逾120萬次瀏覽，他笑言實屬意料之外，「我沒想過能登上這個網站，希望這影片能為香港籃球帶來長期關注」。

港隊相隔一年多再戰國際賽，24歲的楊睿騏坦言球隊正在換血，希望球迷能繼續支持港隊，「球隊一定會在接下來的比賽竭盡所能，我們很期待於國際賽舞台上展現實力」。

港隊名單

總教練：安慶健

教練：趙永良

球員：陳兆榮、楊睿騏、梁嘉顯、卜聿揚、胡卓斌（東方）、蘇志樂（飛鷹）、連浩駿、許烜行（永倫）、黃律堯（福建）、葉耀邦（南華）、蔡再懃、鄧志恆（滿貫）

2025亞洲盃外圍賽預賽港隊賽程

日期：11月11日

時間：晚上9時30分

賽程：香港VS關島

日期：11月12日

時間：晚上9時30分

賽程：香港VS新加坡

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