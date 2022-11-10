世界盃｜英格蘭點兵征世盃　獲加麥迪臣趕「尾班車」入圍 (22:49)

在是次的點兵中，後防成為焦點所在，事關車路士一對翼衛列斯占士及芝維爾因傷無緣參賽，故此修夫基一如所料決定重召賓韋特，又續用阿歷山大阿諾特和基利獲加。修夫基又將愛將哈利馬古尼、前鋒熱刺的哈利卡尼、曼聯的拉舒福特、車路士翼鋒史達寧召入隊中，中場線則有利物浦的佐敦軒達臣及車路士的美臣蒙特，而後者的年輕隊友干拿加歷查、傷癒不久的曼城球星加雲菲臘斯、韋斯咸的迪格蘭賴斯、多蒙特的比寧咸也榜上有名。至於今季表現不錯的曼城翼鋒菲爾科頓及阿仙奴的布卡約沙卡則料被寄予厚望。「三獅軍團」將在世盃分組賽B組首戰碰伊朗隊。

同組首仗交鋒的威爾斯隊和美國隊亦完成點兵，前者有17將英格蘭球壇落班，當中9人來自英超，惟主帥柏治勢續依重日前為FC洛杉磯，首奪美職總冠軍的的33歲翼鋒加里夫巴利，但在回應對方能否踢足3場分組賽時指出：「這是一百萬元的問題，我們沒有答案，只能就每場比賽去估量巴利的狀况。」料柏治將亦重用富經驗的尼斯球員艾朗藍斯及史雲斯的祖阿倫坐鎮中場，惟後者自9月腿筋受傷後，至今仍未復出。對美國教練貝夏達來說，巴利在美職首季即交出成績已令他如坐針氈。「花旗兵」陣中有8名在英搵食的國腳，其中6人是英超兵，當中又以車路士翼鋒基斯甸普列錫名氣最大，並料阿仙奴副選門將馬特端納將會擔正。

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