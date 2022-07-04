世界盃｜盧卡古負傷夏薩特態沉照入選比利時　德國重召葛斯　17歲莫高高意外入圍 (21:07)

29歲的盧卡古今季以車路士借將身分回巢國際米蘭，惟時常受傷患困擾，而腿筋受傷已令他缺陣過去3場比賽，卻仍獲馬天尼斯青睞出征世界盃。至於31歲的夏薩特則自2019年由車路士轉會皇家馬德里後，便一直傷患纏身，包括今季各項賽事為皇馬上陣6場入1球在內，這4季只曾累積上陣72場入7球，已不受教練安察洛堤重用，並有消息指他明年1月轉會窗重開時有機會離隊。至於一直是比利時主力的門將泰拔高圖爾斯、後衛維頓漢、中場奇雲迪布尼、韋素等均告入選大軍。比軍今屆世盃被編在F組，同組球隊是上季亞軍克羅地亞、摩洛哥和加拿大隊。

E組德國方面，今季為多蒙特上陣21次獨取6球的小將尤素法莫高高，以及今季已在德甲入10球的29歲前鋒富克洛，一定程度上是由於多蒙特的馬高列奧斯，以及RB萊比錫的迪姆華拿俱有傷在身。對於是德國奪得2014年世盃冠軍功臣的法蘭克福主將馬里奧甚斯的入選，費歷克說：「他上次入選已是2017年。我們彼此都為他與國家隊再度一起而開心。他可令球隊在戰術上有更多變化。」此外，門將紐亞、後衛魯迪格、中場根度簡、湯馬士梅拿、前鋒夏維斯等球星均告入選。德國同組球隊有西班牙、日本和哥斯達黎加隊。

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