世界盃｜拜仁澄清未抹殺文尼出席世盃　韓主帥稱孫興慜「當然入選」大軍 (19:26)

沙迪奧文尼日前在德甲協助拜仁慕尼黑大破雲達不來梅的上半場傷出，賽後教練拿高斯文稱對方傷及脛骨，其副手托比慕拿則指傷勢並不嚴重，惟法國《隊報》等歐洲傳媒卻報道文尼勢無緣世界盃。

拜仁其後發表聲明，澄清這名30歲的兩屆非洲足球先生是觸傷右腳腓骨，將缺席明晚作客史浩克04的聯賽。拜仁的聲明並沒對文尼缺席世盃一錘定音，稱會續謹慎檢查他的傷勢，並會密切聯絡塞內加爾足總的醫護人員。塞國總統薩勒除祝願文尼盡快康復外，又表示：「我告訴你：獅子的心！我全心全意與你一起！ 上帝保佑你！」塞軍明天落實世盃大軍，其A組對手依次是荷蘭、卡塔爾和厄瓜多爾隊。

世盃H組方面，韓國隊球星孫興慜早前完成左眼眶骨折手術後，昨晚宣布將可代表「這個美麗的祖國」出征世盃，並稱有需要的話，會戴上保護罩比賽。韓國的葡萄牙籍主帥保羅賓度亦稱「孫興慜會當然入選」外，但仍會每天仔細檢查對方的情况。韓國的分組賽對手依次是烏拉圭、加納和葡萄牙隊。另外，烏軍前鋒卡雲尼仍受足踝傷患困擾，未知能否及時傷癒參加世盃。

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