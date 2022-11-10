網球｜港網球挑戰賽下月底維園上演　黃澤林主場迎敵　世界級好手列陣 (18:19)

繼2002年的香港沙龍職業網球公開賽後，香港相隔20年再次邀得世界頂尖男將到訪獻技。今次共有6名球手參賽，以單打淘汰制決出冠軍，其中有世界排名第9的美籍球手費利斯（Taylor Fritz）、第11的波蘭籍球手侯卡錫（Hurbert Hurkacz）、今年在美網男單闖入4強的美籍新星堤亞科（Frances Tiafoe），以及來自中國的吳易昺。兩項青年組大滿貫男雙冠軍得主黃澤林將於主場出擊，另外1名球手則稍後公布。

其中兩名世界排名最高的球手，將成為種子球手，首圈免戰直入4強，惟球手出場次序及籤表另行公布。維園網球場的觀眾席可容納3700人，賽事入座率方面則維持最高85%，即3145人，黃澤林自2019年台維斯盃後後再於香港作賽，他亦相當期待，亦盼球迷入場支持，「最近我的狀態不錯，希望可以打場好波，帶場精彩比賽給大家」。

香港網球總會會長莫君逸表示，預計海外觀眾及球手仍需接受「0+3」檢疫措施，但正為球手及其團隊向政府爭取，能獲豁免進入維園網球場等處所。對於月初的香港七欖真有海外觀眾因「黃碼」而被拒入場，他說：「我們會汲取經驗，在賽前提醒海外觀眾留意香港的防疫安排。」他續指，若有球手在賽前不幸染疫，賽會亦已安排後備球手頂上。

另外，莫君逸透露網總正籌辦其他網球大賽，如闊别4年的WTA香港網球公開賽，「WTA尚未公布2023年球季的賽程，但如無意外香港會在10月第2個星期再辦比賽」，惟ITF不同意球手要在「0+3」措施下來港作賽，故有待香港防疫措施進一步鬆綁，才有機會舉辦男子職業巡迴賽。

香港國際網球挑戰賽資訊︰

日期：2022年12月23日（星期五）

賽程：8強

票價：港幣300元

日期：2022年12月24日（星期六）

賽程：第5名名次賽、4強

票價：金色門票 港幣700元、銀色門票 港幣500元

日期：2022年12月25日（星期日）

賽程：季軍戰、決賽

票價：金色門票 港幣800元、銀色門票 港幣600元

註：由2022年11月11日起，球迷可於購票通及通利琴行購買賽事門票，亦可透過購票通熱線 +852 2111 5333 及網站 www.cityline.com 預訂門票。門票售價為港幣300元至800元不等，學生及長者可享票務優惠。

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