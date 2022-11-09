世界盃｜列斯占士證緣盡英軍明日決選　「三獅」陷翼衛荒料徵召賓韋特 (22:35)

英格蘭隊將明晚（10日）10時公布世界盃決選大軍，正養傷的車路士翼衛列斯占士確認，被主帥修夫基告知會落選，反觀今晨聯賽盃「雙藍戰」另一主角曼城，陣中的基爾獲加及加雲菲臘斯有望獲徵召。
英軍近月接連有翼衛受傷緣盡世盃，繼球會隊友芝維爾後，占士今晚（9日）亦在網上公布「令人心碎」的消息。他指自己在上月歐聯對AC米蘭一仗弄傷右膝韌帶，已知康復時間緊絀，但一直覺得仍可在卡塔爾幫到球隊。這名翼衛據報昨恢復跑步訓練，最快可月尾的世盃分組賽第3輪復出，但據報修夫基不願冒險，又曾致電22歲的占士以生涯為重。占士在聲明中也呼應傳媒報道內容：「我清楚雙方都有風險，而這是我願意承擔的。」
另一方面，上屆世盃任正選右閘的獲加，與歐國盃正選中場菲臘斯入選與否，或視乎二人明晨會否聯賽盃復出。在只有捷比亞、阿歷山大阿諾特及勞基梳爾3名常規成員候命下，修夫基據報或多選一名邊後衛。不少當地球評都相信阿仙奴的賓韋特獲青睞，特別是另一邊緣國腳占士祖斯甸，昨為李斯特城出戰聯賽盃時同告傷出。「三獅軍團」將在世盃分組賽B組對伊朗隊、美國隊及威爾斯隊。
另外，H組韓國隊隊長孫興慜公布，自己篤定領軍出戰卡塔爾。「太極虎」將後晚在未有外流球員下友賽冰島隊。
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