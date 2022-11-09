世界盃｜文尼盛傳腳脛重傷　勢無緣代表塞內加爾出戰世盃　 (19:11)

德國《圖片報》和法國《隊報》今晚（9日）報道，塞內加爾隊的前鋒前鋒沙迪奧文尼，今晨在德甲協助拜仁慕尼黑主場以6：1大破雲達不來梅期間，疑因腳脛重傷退下火線，已無緣本月20日揭幕的卡塔爾世界盃。
沙迪奧文尼此役受傷後，於21分鐘由利萊辛尼入替，拜仁慕尼黑教練拿高斯文賽後稱文尼傷及腳脛，在檢查對方的情况前，無法判斷該名30歲的塞內加爾國腳的傷勢。德國和法國傳媒其後報道，今夏離利物浦投拜仁的文尼因傷緣盡世界盃。塞軍今屆世界盃被編在A組，對陣球隊依次是荷蘭、東道主卡塔爾和厄瓜多爾。
文尼曾代表塞內加爾出賽93次入34球，當中包括2018年俄羅斯世界盃，而塞軍該屆比賽在分組賽取得1勝2負得3分，以第3名出局。文尼於2019和21年當選非洲足球先生，國際大賽冠軍榮譽是在去年非洲國家盃封王。他今季在拜仁各項賽事上陣23次入11球，助球隊暫列德甲榜首，以及歐聯分組賽全勝姿態出線16強。另外，在拜仁能司職左中場和左閘的艾方素戴維斯，因觸傷腿筋缺陣今仗，但據報應可及時傷癒，代表加拿大出征世盃。
回說德甲，拜仁藉攻擊手基拿比「戴帽」，加上穆斯亞拿、哥列斯卡及馬泰斯泰爾各建一功，以6：1大勝雲達不來梅，賽後14戰得31分續領群雄。同日史特加主場以2：1絕殺哈化柏林一役，主隊有日本隊防中遠藤航頭部受傷及失去知覺，需以擔架牀抬離場，未知能否參戰世盃。
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