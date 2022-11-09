西甲︱碧基罵球證無緣入替告別　與羅拔仔同領紅　無礙巴塞世盃前列榜首 (20:25)

碧基日前對艾美利亞一役告別魯營主場球迷，今仗如賽前預期任後備，不過，眼見多次判決不利巴塞，包括射手利雲度夫斯基31分鐘領第2面黃牌，近9年首次被逐，這名35歲後衛完半場即衝入球場，與球證文辛奴理論。西甲賽會官網在中場休息時交代碧基被逐，文辛奴的球證筆記就顯示，碧基在球員通道內，曾說「你一路以來都在針對己隊」，並以粗言辱罵其家人。

碧基是役本可後備入替，巴塞教練沙維賽後表示：「安達斯基斯坦臣受傷，艾利加西亞也有傷在身，我們需要一個中堅，而他是我第一個替補人選。」巴塞是役6分鐘先落後，但大半場10人應戰下，反由柏迪及拉芬夏比洛尼下半場入球，反勝今季表現不俗的奧沙辛拿，賽後多踢一場下，領先周五凌晨才出賽的皇家馬德里5分。後者迎戰卡迪斯一仗有魯迪格缺陣，賓施馬亦僅剛復操。

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