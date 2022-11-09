英超｜文迪涉姦案新發展　透露獲准與朋友女友做愛　更稱「我要綁架你」　　 (18:28)

其中一名受害女子指控文迪，在2018年10月於後者的大宅中試圖強姦，她作供時表示，當時明確向文迪表明已經有男朋友，而且她的男朋友為文迪的朋友，對文迪沒有興趣，但文迪捉住她，試圖在床上強姦她。

文迪指前一晚在曼徹斯特消遣時，曾向該女子說「我要綁架你」，而對方面露笑容，之後一班人到文迪的大宅過夜。事發當日早上，他問准了該名女子的男友，文迪說：「我問他，如果我想跟他女友做愛的話，可不可以？他答我可以。」

文迪聲稱得到對方男友的批准後，到該女子的的睡房，兩人曾撫摸彼此的身體，惟該女子強調自己有男朋友，一再拒絕與文迪發生性行為。文迪終為她安排司機，送她到火車站。文迪的辯護律師問他：「你是否明白，她為何感到不高興？」文迪答：「現在明白了。」

文迪再被問到在2021年10月涉嫌3度強姦一名20歲女子的細節。當時文迪在酒吧邀請了一班女子回他的大宅，由於當時疫情嚴峻， 當地仍有6人限聚令，所以他想隱瞞此事。文迪說：「我覺得做錯了，很後悔。」

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