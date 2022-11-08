世界盃︱白禮達後悔讓卡塔爾辦賽　自認失職未預視外勞受剝削 (22:35)

FIFA於2010年將2018年世盃主辦權予俄羅斯，同時將今屆交給卡塔爾。時任FIFA會長白禮達表示這不是原本的計劃，向瑞士《每日廣訊報》稱：「執委會其實屬意2022年由美國辦世盃，希望政治對立的美、俄各可辦賽，象徵和平。這個國家（卡塔爾）太細了，足球與世盃對她來說太大了，所以之後在遴選準則中，將社會環境和人權等列入了考慮因素。」

卡塔爾世界盃因興建大量新球場時被指剝削，致數以千計外勞死亡而廣受批評，11月比賽等改動亦引起不少爭議。86歲的白禮達慶幸暫時未有球員大規模杯葛賽事，同時不滿現任FIFA會長恩范天奴，同時又是卡國賽事籌委會成員，有利益衝突之嫌。

另一方面，俄羅斯因入侵烏克蘭而被吊銷FIFA會籍，白禮達表示不後悔4年前世盃由俄羅斯主辦，亦不同意世盃成為政治宣傳平台：「其他人也會用體育達到政治目的，我不想去判斷這件事。」他續指自己已沒與俄羅斯總統普京聯絡。

另外，卡塔爾世界盃大使、前國腳Khalid Salman近日接受德國電視台ZDF訪問時，指同性戀是精神病而受抨擊。

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