英超︱利物浦班主澄清未定賣盤形式　傳修咸頓密謀美國財團注資 (19:56)

美媒The Athletic報道,FSG已草擬出售利物浦的文件,委託投資銀行高盛及摩根士丹利協助尋找買家。由FSG總裁約翰亨利持有的《波士頓環球報》就稱,集團仍在衡量要完全賣盤,還是只賣出部分股權,吸引注資。

FSG於2010年以3億鎊(約27億港元)收購當時在破產邊緣的利物浦,在球隊近年戰績彪炳下,倘以現時市值36億鎊(約324億港元)出售,將帳面賺11倍。英國《金融時報》指來自美國、阿聯酋的最少3個財團有意入主。有分析認為歐洲超級聯賽去年夭折,未能增加球會收入,以及勁敵車路士、紐卡素等過去一年高價易手,可推高球會叫價,且聯賽競爭更大,難維持好成績,均驅使FSG接洽買家,而英鎊表現疲弱,亦增加外國投資者的吸引力。英國《電訊報》則報道,修咸頓等最少另外兩間英超或英冠球會,亦有意讓美國財團注資。

