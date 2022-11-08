英超︱利物浦班主澄清未定賣盤形式　傳修咸頓密謀美國財團注資 (19:56)

美媒The Athletic報道，FSG已草擬出售利物浦的文件，委託投資銀行高盛及摩根士丹利協助尋找買家。由FSG總裁約翰亨利持有的《波士頓環球報》就稱，集團仍在衡量要完全賣盤，還是只賣出部分股權，吸引注資。

FSG於2010年以3億鎊（約27億港元）收購當時在破產邊緣的利物浦，在球隊近年戰績彪炳下，倘以現時市值36億鎊（約324億港元）出售，將帳面賺11倍。英國《金融時報》指來自美國、阿聯酋的最少3個財團有意入主。有分析認為歐洲超級聯賽去年夭折，未能增加球會收入，以及勁敵車路士、紐卡素等過去一年高價易手，可推高球會叫價，且聯賽競爭更大，難維持好成績，均驅使FSG接洽買家，而英鎊表現疲弱，亦增加外國投資者的吸引力。英國《電訊報》則報道，修咸頓等最少另外兩間英超或英冠球會，亦有意讓美國財團注資。

相關報道：歐聯16強︱皇馬再遇利物浦 重演上屆決賽戲碼 拜仁惡鬥PSG

其他報道：世界盃︱巴西隊公布大軍 尼馬意外馬天尼利入選 39歲丹尼爾續獲徵召

其他報道：桌球︱傅家俊全英賽再過關 距正賽圈差兩勝 李俊威第3圈止步

Brazil icon Neymar’s shocked reaction to Gabriel Martinelli being named in the Brazil World Cup squad this evening. 😅 #afc pic.twitter.com/eghsiIDlDn— afcstuff (@afcstuff) November 7, 2022

CONVOCADO E AGORA NOIVO! 🇧🇷💍 @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! 😍 #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022