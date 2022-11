世界盃︱巴西隊公布大軍　尼馬意外馬天尼利入選　39歲丹尼爾續獲徵召 (18:12)

巴西隊今次26人大軍中,尼馬等7將均在球會賽事主要擔任翼鋒,這名30歲球星只要今屆再入兩球,便會追平球王比利的隊史入球紀錄。他在國家隊主帥鐵迪公布大軍名單時作網上直播,被指在宣讀馬天尼利的名字時感到錯愕。21歲前鋒馬天尼利早前盛傳落選,但與球會隊友加比爾捷西斯同獲重召,鐵迪解釋是喜歡其侵略性,今季亦表現平穩,助「兵工廠」在英超暫列榜首。

後備中鋒一席則落在法林明高的柏度古靴美身上,法明奴、有傷在身的菲臘比古天奴,以及馬德里體育會的馬菲奧斯根夏等則名落孫山。古靴美在得悉獲選的同時,即向女友求婚。安東尼馬菲奧斯、李察利臣、般奴古馬雷斯等則與家人在家狂歡慶祝。

「森巴兵團」曾5奪世界盃,但對上一次已數到2002年,近年失利包括2014年4強在主場對德國隊以1:7恥敗,上屆8強則不敵最終得季軍的比利時隊,今屆中後場陣容續未算標青。38歲的堤亞高施華續任隊長,與馬昆賀斯及艾達米列達奧續扼守中路,在墨西哥落班兼養傷逾月的39歲翼衛丹尼爾同料獲正選,相反另一阿仙奴球員加比爾馬加希斯需續待首頂喼帽。鐵迪稱丹尼爾即使速度不如昔,尚保持到體能,具備策動反擊的能力,在陣亦能穩定軍心。巴西隊在G組分組賽將面對塞爾維亞、瑞士及喀麥隆隊。

Brazil icon Neymar’s shocked reaction to Gabriel Martinelli being named in the Brazil World Cup squad this evening. 😅 #afc pic.twitter.com/eghsiIDlDn— afcstuff (@afcstuff) November 7, 2022