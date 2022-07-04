籃球︱NBA名將「魔獸」D侯活登陸台灣　投T1桃園雲豹 (14:27)

桃園雲豹今在官方社交網發布一段D侯活的短片，宣布這名8屆NBA全明星來投，他在影片中說：「這次很高興能夠加入桃園雲豹，我已經迫不及待想和你們見面，我很期待見到我的隊友們，我們球場見！」而會方總經理蘇翊傑表示：「我們邀請D侯活加盟的主因，不但要將雲豹打造成為全台灣禁區最強球隊，更希望能幫助提升台灣籃球水準，注入更強的熱情及共同創造更好的環境。」而這亦是繼P. LEAGUE+球隊新竹街口攻城獅的班尼特後，歷來第2名前NBA選秀狀元登陸寶島。

D侯活於2004年以NBA選秀狀元姿態加盟奧蘭多魔術，先後共8次入選全明星隊，並曾於2008年北京奧運以正選身分助美國男籃奪得金牌。NBA生涯曾效力洛杉磯湖人、侯斯頓火箭等共7支球隊，其中他於2019/20年球季隨湖人拿下個人首座NBA總冠軍，惟3度效力「紫金軍團」的他，今夏約滿後未獲續約，一直賦閒至今。

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