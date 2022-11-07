足球︱小保加與競賽會盃賽爆衝突　卡塔爾世盃球證狂拔10紅 (22:27)

兩軍憑上半場早段各入1球，法定時間打成1：1平手。然而小保加前鋒施巴斯坦韋拿補時與敵軍翼鋒卡邦尼路講手，雙雙領紅被逐，為此戰的鬧劇揭開序幕。戰至加時100分鐘，小保加中場阿倫華利拿因犯規領第2面黃牌，令球隊只剩9人應戰。競賽會亦在8分鐘後把握人多優勢，由後備入替的卡路士艾卡拉斯建功領先。

不過，這名已有黃牌在身的20歲小將，入球後興奮得脫衣瘋狂慶祝，除了難逃兩黃一紅被逐命運，亦被小保加球員指他故意拖延時間大感不滿，引發場內大衝突，兩軍後備球員及教練亦牽涉其中。

賽事擾攘近10分鐘後，即將在卡塔爾世界盃執法的球證法根度泰路，終向小保加的路爾斯艾雲古拿和兩名板凳球員，以及競賽會一後備球員拔紅。小保加及後再有法蘭法巴及賓尼迪圖，分別因粗野攔截及不服球證判決直接被逐，全隊共7人領紅下，以1球飲恨失落冠軍。

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