英超｜利物浦挫熱刺5年交手不敗　高普讚功臣沙拿瘋狂　修咸頓跌尾三炒夏辛侯爾 (21:30)

穆罕默德沙拿今晨（7日）上半場梅開二度，令利物浦在英超作客以2：1挫熱刺，連同歐聯逾5年來，近11次交手取得8勝3和佳績。該名「埃及美斯」今季各賽事已貢獻9入球和5助攻，「紅軍」領隊高普大讚上述數據屬「瘋狂」。另外，修咸頓昨晚主場以1：4慘負紐卡素後跌落尾三，綽號「奧地利高普」的領隊夏辛侯爾今日被革職，成為今季第5個被炒的英超主帥。
穆罕默德沙拿延續近期勇態，今仗先在11分鐘獲前線拍檔達雲紐尼斯助攻打開紀錄，後於40分鐘把握熱刺守將艾歷迪亞頭槌回傳犯錯射入，終令利物浦以2：1勝有哈利卡尼在70分鐘追回一球的熱刺。總計沙拿效力紅軍6年，已9次攻破熱刺大門，對曼聯、曼城、阿仙奴及車路士則共斬獲35球。高普說：「沙拿的進攻數據着實瘋狂。當回顧過去數年，你定會記得他是其中一個最佳前鋒。」熱刺主帥干地將落敗歸咎於鋒將孫興慜和李察利臣因傷缺陣，並尊重比賽期間向球隊「開汽水」的主隊球迷。
紅軍及熱刺賽後分別排第8和4位（見下表），而紐卡素則在大勝修咸頓後，近9場英超6勝3和，以1分反壓熱刺升上第3，「聖人」則近9仗僅1勝及跌落尾三，使執教接近4年的55歲領隊夏辛侯爾被解僱。總計他領軍173次59勝41和73負，勝率只有34.1％。在他之前，今季已有4名英超領隊被革職，分別是般尼茅夫的柏加、車路士的杜曹、狼隊的般奴拿治及阿士東維拉的謝拉特。
英超積分榜(只列前8)
球隊 賽 勝 和 負 分
1.阿仙奴 13 11 1 1 34
2.曼 城 13 10 2 1 32
3.紐卡素 14 7 6 1 27
4.熱 刺 14 8 2 4 26
5.曼 聯 13 7 2 4 23
6.白禮頓 13 6 3 4 21
7.車路士 13 6 3 4 21
8.利物浦 13 5 4 4 19
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