體育

英超｜利物浦挫熱刺5年交手不敗　高普讚功臣沙拿瘋狂　修咸頓跌尾三炒夏辛侯爾 (21:30)

穆罕默德沙拿今晨（7日）上半場梅開二度，令利物浦在英超作客以2：1挫熱刺，連同歐聯逾5年來，近11次交手取得8勝3和佳績。該名「埃及美斯」今季各賽事已貢獻9入球和5助攻，「紅軍」領隊高普大讚上述數據屬「瘋狂」。另外，修咸頓昨晚主場以1：4慘負紐卡素後跌落尾三，綽號「奧地利高普」的領隊夏辛侯爾今日被革職，成為今季第5個被炒的英超主帥。

穆罕默德沙拿延續近期勇態，今仗先在11分鐘獲前線拍檔達雲紐尼斯助攻打開紀錄，後於40分鐘把握熱刺守將艾歷迪亞頭槌回傳犯錯射入，終令利物浦以2：1勝有哈利卡尼在70分鐘追回一球的熱刺。總計沙拿效力紅軍6年，已9次攻破熱刺大門，對曼聯、曼城、阿仙奴及車路士則共斬獲35球。高普說：「沙拿的進攻數據着實瘋狂。當回顧過去數年，你定會記得他是其中一個最佳前鋒。」熱刺主帥干地將落敗歸咎於鋒將孫興慜和李察利臣因傷缺陣，並尊重比賽期間向球隊「開汽水」的主隊球迷。

紅軍及熱刺賽後分別排第8和4位（見下表），而紐卡素則在大勝修咸頓後，近9場英超6勝3和，以1分反壓熱刺升上第3，「聖人」則近9仗僅1勝及跌落尾三，使執教接近4年的55歲領隊夏辛侯爾被解僱。總計他領軍173次59勝41和73負，勝率只有34.1％。在他之前，今季已有4名英超領隊被革職，分別是般尼茅夫的柏加、車路士的杜曹、狼隊的般奴拿治及阿士東維拉的謝拉特。

英超積分榜(只列前8)

球隊    賽    勝    和    負    分

1.阿仙奴    13    11    1    1    34

2.曼 城    13    10    2    1    32

3.紐卡素    14    7    6    1    27

4.熱 刺    14    8    2    4    26

5.曼 聯    13    7    2    4    23

6.白禮頓    13    6    3    4    21

7.車路士    13    6    3    4    21

8.利物浦    13    5    4    4    19

相關報道：英超｜阿仙奴連續3季作客挫車路士　兩分反壓曼城再登頂　曼聯27年來作客首負維拉

其他報道：乒乓︱杜凱琹伙朱成竹女雙封后　半年內兩度揚威「福地」斯洛文尼亞

其他報道：桌球｜李俊威全英賽外圍賽「破百」過關　吳安儀次圈止步

相關字詞﹕體育 利物浦 穆罕默德沙拿 高普 熱刺 干地 哈利卡尼 紐卡素 修咸頓 夏辛侯爾 英超 達雲紐尼斯 孫興慜 編輯推介

上 / 下一篇新聞