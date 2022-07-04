英超｜利物浦挫熱刺5年交手不敗　高普讚功臣沙拿瘋狂　修咸頓跌尾三炒夏辛侯爾 (21:30)

穆罕默德沙拿延續近期勇態，今仗先在11分鐘獲前線拍檔達雲紐尼斯助攻打開紀錄，後於40分鐘把握熱刺守將艾歷迪亞頭槌回傳犯錯射入，終令利物浦以2：1勝有哈利卡尼在70分鐘追回一球的熱刺。總計沙拿效力紅軍6年，已9次攻破熱刺大門，對曼聯、曼城、阿仙奴及車路士則共斬獲35球。高普說：「沙拿的進攻數據着實瘋狂。當回顧過去數年，你定會記得他是其中一個最佳前鋒。」熱刺主帥干地將落敗歸咎於鋒將孫興慜和李察利臣因傷缺陣，並尊重比賽期間向球隊「開汽水」的主隊球迷。

紅軍及熱刺賽後分別排第8和4位（見下表），而紐卡素則在大勝修咸頓後，近9場英超6勝3和，以1分反壓熱刺升上第3，「聖人」則近9仗僅1勝及跌落尾三，使執教接近4年的55歲領隊夏辛侯爾被解僱。總計他領軍173次59勝41和73負，勝率只有34.1％。在他之前，今季已有4名英超領隊被革職，分別是般尼茅夫的柏加、車路士的杜曹、狼隊的般奴拿治及阿士東維拉的謝拉特。

英超積分榜(只列前8)

球隊 賽 勝 和 負 分

1.阿仙奴 13 11 1 1 34

2.曼 城 13 10 2 1 32

3.紐卡素 14 7 6 1 27

4.熱 刺 14 8 2 4 26

5.曼 聯 13 7 2 4 23

6.白禮頓 13 6 3 4 21

7.車路士 13 6 3 4 21

8.利物浦 13 5 4 4 19

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