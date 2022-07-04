英超｜阿仙奴連續3季作客挫車路士　兩分反壓曼城再登頂　曼聯27年來作客首負維拉　 (22:02)

阿仙奴今晚（6日）在英超倫敦打吡戰，作客以1：0打敗車路士，賽後13戰得34分，以兩分反壓險勝富咸的曼城，重登榜首。車路士連續3季聯賽主場不敵阿仙奴，賽後得21分，已被「兵工廠」拋離13分。曼聯則作客以1：3敗走有新帥艾馬利「地標」領軍的阿士東維拉，27年首次在聯賽敗走維拉下，賽後得23分。
阿仙奴此役以箭頭加比爾捷西斯掛帥，伙拍加比爾馬天尼利及布卡約沙卡攻堅，並反客為主，上半場控球率達62%，令車路士陷於被動。阿仙奴於11分鐘取得首個「入肉」攻門，右閘賓韋特右路接應傳球後射門斜出。6分鐘後，他在右路傳球予左路的馬天尼利，這名巴西隊翼鋒擺脫敵衛後快腳射門高出。總計「兵工廠」上半場有7次不中目標攻門，將3射1中的「藍戰士」比了下去。
下半場接戰，阿仙奴續取得主動權。63分鐘，沙卡右路左腳開出角球，車路士門前大漏下，被敵衛加比爾馬加希斯門前撐入打開紀錄。車路士領隊樸達隨即換出首次倒戈的前鋒奧巴美揚和夏維斯，改由進攻中場干拿加歷查及前鋒布查，與翼鋒史達寧合作攻堅，卻在75分鐘差點再失一球，阿仙奴一次快速突打擊後，中場馬田奧迪加特右路施射高出，平白浪費增添紀錄的機會，但球隊最終仍以1：0險勝。
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