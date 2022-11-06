劍擊︱張家朗連勝吳諾弘楊子加　挑戰盃封王　認贏得辛苦但感滿意 (19:19)

張家朗今日在4強前均未遇考驗，但對吳諾弘一直未能拋開領先優勢，末段更曾落後13：14，但連贏兩分反勝，興奮得罕有振臂高呼數次慶祝。他賽後稱贏得辛苦，但也流露滿足感：「分數咬住都處理得好好，所以都嗌出來，同自己講不錯。」

男子花劍隊本周會去德國參加世界盃分站，張家朗坦言自己早前生病，練習感覺不是最好，希望再調整。對於新賽季目標，這位前世一覺得「贏獎牌會更開心，整天想世界第一是太大壓力」。說到巴黎奧運積分期將不足半年後展開，張家朗就表示沒有衛冕包袱，「每一場比賽都是新開始，大小比賽都有值得開心，或者是學習的地方，例如今次我對Lawrence（吳諾弘）比賽捱得住，會覺得好開心」。

張家朗在決賽再以15：4贏楊子加，後者在8強險勝新星鄭鐵男後亦情緒激動，稱近兩年來首次打入本地賽4強，捧獎盃的感覺久違，希望新賽季可以在世界賽事打入16強，以國際賽成績力爭巴黎奧運港隊一席位。女子組則由本地排名第一的鄭曉為先後擊敗隊友廖文希、關渝澄及陳諾思封后。

另外，花劍隊教練Gregory Koenig指為準備明年亞運等大賽，已最少邀請到法國男花隊相隔4年再來港一同集訓，期望趁入境隔離措施鬆綁，在明年5月的上海大獎賽前有更多隊伍，以至女子隊參與，「目標是組成一個大規模集訓營」。總教練鄭兆康則表示已物色到佩劍隊新教練，形容對方是「世界級，有奧運獎牌經驗」，正等候合約磋商及工作簽證安排，期望男花及女重以外，其餘4個劍種亦爭到巴黎奧運的個人賽資格。

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