七欖｜姚錦成留憾擬押後退役　冀明年4月主場再戰寫完美結局 (17:00)

香港在「死亡之組」接連不敵澳洲隊、新西蘭隊和薩摩亞隊，今日在排名賽先以17：19僅負加拿大隊，然後再以17：24不敵日本隊，今屆賽事5戰盡墨。姚錦成賽後接受訪問時，多次提到「好遺憾」，尤其是對加拿大一役，姚錦成達陣後一度助球隊反超，惟最終仍與勝利擦身而過，「無論對哪隊都好，我都好想在主場為球迷贏一場比賽」。

姚錦成提到自己在17歲開始到大球場看香港七欖賽，當時已立志為港隊在這項賽事披甲上陣，「原來達成目標的感覺這樣美妙，我由那刻開始不斷設定目標，再不斷推動自己」，他更指每次踏出球員通道的感覺都與別不同，「等到跑出球員通道，你會感受到觀眾熱情，所以告訴自己，一定要加倍努力，才有機會在大球場跑出球員通道」。

年屆34歲的姚錦成直言滿身傷患，尤其是腰部傷勢嚴重，對司職翼鋒的他影響甚深，賽前曾宣布這是其主場告別戰。不過，港隊在今次香港七欖賽的成續未如預期，令他燃起鬥志，有意繼續征戰沙場。姚錦成更透露，港隊輸給日本隊後，令他萌生不能就此退下來的念頭，「我自己好執着，最不想輸給日本隊，因為我們有能力贏他們，所以當下讓我覺得，我還不想退下來，要贏回來才退役」。

他坦承自己的目標是明年杭州亞運，但奧運向來是自己的終極夢想，眼見2024年巴黎奧運逐漸迫近，他亦會跟教練再作打算，考慮比賽部署。港隊本月幾出戰亞洲系列賽韓國站和阿聯酋站，姚錦成需時恢復，故未有打算參賽。

姚錦成在2020年4月曾接受手術根治左腰椎間盤突出的傷患，他至今仍受腰傷困擾，「我現在站着，都覺得腰背好緊好酸痛，尤其我打翼鋒要速度，加上衝撞性很多，整個脊椎都好受壓。我要更多恢復時間，這些都是我要考慮的因素，我要跟教練和體能教練再商量」。

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