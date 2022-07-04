英超︱10人曼城挫富咸升榜首　夏蘭特復出入絕殺12碼　「人生最緊張時刻之一」 (02:08)

艾寧夏蘭特過去一周因傷避戰曼城分別在聯賽及歐聯擊敗李斯特城及西維爾的賽事。今仗復出先列後備下，「藍月」靠今季聯賽第3次掛帥的前鋒祖利安艾華利斯於16分鐘，接應根度簡的直線殺入禁區勁射破網開紀錄。惟約10分鐘後，後衛祖奧簡斯路在自家禁區內侵犯幾近呈單刀之勢的富咸翼鋒哈利威爾遜，球證直指12碼之餘，更拔出紅牌直接將簡斯路逐離場，而富咸中場安達斯彭利拿操刀射入，扳成1：1。

換邊後，10人應戰的曼城仍舊採取主動，並於64分鐘換入夏蘭特及菲爾科頓加強攻力。前者更於75分鐘接應奇雲迪布尼的傳中頂入，但僅僅越位下經VAR檢視後被判「食詐糊」。不過戰至補戰階段，迪布尼於禁區內被對手後衛安東尼羅賓遜踢跌獲12碼，夏蘭特主射中鵠，助曼城驚險絕殺富咸，賽後13戰得32分，以1分暫壓今晚才作客車路士的阿仙奴升榜首。

在射入絕殺球後興奮脫衣慶祝被罰黃牌的夏蘭特，坦言在踢少1人下球隊爭勝變得異常困難，笑言射入這記12碼前，「是我人生中最緊張的時刻之一」。而主帥哥迪奧拿亦表示：「我們以10人應戰了65分鐘，這相當不容易，但我堅持麾下踢出自己應有的節奏及踢法，最終獲得了最好的回報。」

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