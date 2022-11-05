劍擊︱陳渭泠挑戰盃女重決賽挫江旻憓　奪個人首本地賽錦標 (23:23)

陳渭泠今日以小組賽首名出線，晉級過程中對關爾敏及朱嘉望都戰至第3節才建立優勢，決賽與江旻憓亦互相領先過，完第3節前得分而追平14：14，最終決一劍贏出。佘繕妡與朱嘉望則同獲季軍。首次贏出本地賽的陳渭泠稱是對自己訓練的一個肯定，努力沒白費，「感覺因感染過新冠病毒，狀態又再回落，需很長時間爬回去，但要對自己說，今天沒任何落敗藉口」。

女子重劍隊下周一將啟程到愛沙尼亞首都塔林，下周五出戰新季首個世界盃分站。今年中亞洲賽摘銅的陳渭泠較期待團體賽，希望能在今季協助港隊突破最佳成績，取得獎牌，個人賽亦希望突破上季的64強成績。至於亞洲冠軍江旻憓，透露近期因學業及實習而稍有疲態，冀明年4月展開的巴黎奧運積分期能保持健康。

男子重劍則由方凱申決賽以15：13，險勝曾尾段連取數分的何瑋桁。他表示自己在世界賽打入8強後的休假太長，未回復狀態，但今次多場比賽贏得吃力，「反而有逼到比賽感覺」，自己可更安穩迎接國際是最大得著。男重世界盃下周以瑞士站揭幕，在新本地排名制度下，方凱申在內的前4劍手都獲資助出賽。第5的何瑋桁則需自費，他表示只能怪自己過去兩年的本地賽成績差，決心在新季無論國際賽及本地賽都重返前列。

挑戰盃明日將上演花劍賽，奧運金牌得主張家朗等好手均會出戰。

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