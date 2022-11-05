七欖︱港欖負蕯摩亞　明轉戰銀盃名次賽　麥季聰喜助攻姚錦成再達陣 (19:34)

被編入「死亡之組」的港隊在小組賽頭兩場接連不敵澳洲隊和新西蘭隊，今在A組最後一場分組賽面對薩摩亞隊，由拜仁在頭40秒為港隊先開紀錄。薩摩亞隊隨即反擊，但「得分機器」丹馬克在完半場前1分鐘，從半場開始長驅直進衝入達陣區，助港隊追至10：12。

港隊易邊後難阻薩摩亞隊攻勢，雖然麥季聰最後1分鐘妙傳予姚錦成達陣，但薩摩亞隊有Vaa Apelu Maliko 4度達陣，包括在臨完場前壓哨得分，港隊終以15：31敗陣，在A組3戰全敗，敬陪末席。

麥季聰賽後直言港隊每場表現都有進步，「己隊對薩摩亞隊的開局很好，可惜無以為繼，下半場被對方連入幾球」。今屆香港七欖賽是姚錦成的最後探戈，麥季聰為助攻「大師兄」而興奮，「最開心是助攻阿成，希望明日我亦能取得入球」。

這名首次出戰香港七欖賽的華將續指，球迷比想像中熱情，在大球場作賽的優勢明顯，「我覺得好刺激，球迷好癲，令我完全感受到主場的威力，這跟之前在泰國打比賽的感覺差好遠。我首戰（對澳洲隊）在南看台下熱身，的確有一點壓力，但專注比賽就好」。

至於今日兩場皆有得分的拜恩，希望港隊能保持14分鐘都打出好表現，他更笑言能夠在主場達陣是美夢成真，「我從小到大的夢想，就是對新西蘭隊時在親朋好友面前達陣，這是世上最美妙的感覺」。他續指，即使香港七欖賽停辦3年半，但氣氛一如往常般熾熱，「希望我們明日可以為主場球迷爭勝」。

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