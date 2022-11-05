七欖︱新星藥師寺晃為日本隊演處子戰　為來港戰世界強敵感興奮 (20:06)

日本隊在今屆賽事被編入C組，他們在昨日以12：59不敵斐濟隊，今日的小組賽先以22：35負美國隊，再以19：33敗予西班牙，3戰盡墨排C組榜尾。首次出戰香港七欖賽的藥師寺晃，在就讀柏克萊加州大學的隊友栗原優幫忙翻譯下接受本報訪問，他直言氣氛極佳，很感恩能有機會代表國家而戰。

雖然藥師寺晃身高只得1.74米，但他在3場小組賽有兩次達陣，他直言在世界系列賽面對列強的挑戰極大，「己隊要面對很多比我們高大很多的球員，我們要利用速度或敏捷度爭勝」。這名23歲日籍翼鋒也展現人小志氣高的態度，明言享受挑戰，「即使其他隊伍比我們更強，但我亦想盡力爭勝，希望我經過今季的世界系列賽後有所成長」。

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