游泳︱世盃美國站力壓莉迪姬　何詩蓓連續3站200自封后 (16:29)

何詩蓓今仗半程時間53.8秒，較個人保持的世界紀錄分段時間快，末段放緩下以1分51.19秒觸池，繼上周在加拿大站後再擊敗美國隊名將莉迪姬及澳洲隊的麥迪遜韋臣，連同之前在柏林站封后，獲得系列賽金冠及額外的1萬美元（約7.8萬港元）獎金。她說：「第一站算是為久違的短池賽季熱身，在多倫多，我比較專注在後半程發揮，而今天就是將所有東西串連起來，很高興有這麼多比賽機會改進細節。」她今晚將轉戰100自初賽，爭入明早的決賽。

何詩蓓又表示國際賽事期間需克服時差，且與世界頂尖泳手較量，「每場都是迷你版的世界賽」。她今夏因足踝傷患，缺席長池世界賽，稱自己上半年訓練成果不錯，很高興傷癒後能重回正軌，備戰下月在澳洲舉行的短池世界賽。游出個人200自最佳時間的莉迪姬，就期待何詩蓓生涯會再有突破。得第4的另一美國泳手森絲（Bella Sims），則今早在12分鐘內連破女子200自及100背的世青紀錄。

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