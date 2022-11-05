七欖︱港隊力戰不敵新西蘭　姚錦成兌現承諾達陣　盼鬥薩摩亞爭首勝 (15:01)

港隊甫開賽4分鐘連失兩球，但姚錦成上半場最後一刻衝出重圍，成功達陣，加上韋兆新踢入附加罰球，助港隊追至7：14，引發全場球迷呼聲雷動。易邊後，新西蘭隊攻勢不斷，港隊即使失分亦沉着應戰，韋兆新傳予拜仁，後者從右路突破，為香港再建一功，力戰下以14：38告負。

姚錦成賽後直言滿意港隊表現，認為球隊在上半場防守打出部署，是咬緊比數的主因。港隊昨日以0：43敗予澳隊時，姚錦成曾承諾球迷今日會打出更好表現，他笑言這次在新西蘭隊身上得分，算是兌現承諾，「可以在自己最喜歡的球隊達陣，真的很開心，我本第沒期待在新西蘭身上得分，而且兩隊比數還這麼緊湊。現場氣氛好好，當香港隊一達陣，球迷就會熱烈歡呼，令我更想享受當下」。

港隊將於下午5時35分的最後一場小組賽鬥薩摩亞隊，姚錦成期望在於主場球迷面前得分，領軍全力爭勝，「我想為球隊再次達陣，並為隊友製造更多空間，因為得分可增加全隊信心」。至於薩摩亞隊在另一場小組賽，憑Vaa Apelu Maliko在下半場梅開二度，以22：17勇挫澳洲隊，兩戰全勝暫列榜首。

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