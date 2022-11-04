七欖︱港隊首擊不敵世界冠軍澳洲隊　姚錦成讚氣氛佳　冀明日兩戰爭佳績 (21:01)

上屆世界系列賽冠軍澳洲隊實力明顯超班，但不受香港球迷待見，「袋鼠國」球員每次觸球也受到鋪天蓋地的噓聲。惟他們未受外圍環境影響，Dietrich Roache在頭3分鐘兩度達陣，並親自操刀踢入兩球附加罰球，加上Nick Malouf再建一功，助澳洲隊一口氣領先17：0。港隊上半場尾段曾有一次機會，惟在左路推進不果，最終傳球出界，未能縮窄分差。

易邊後，港隊曾有數次接近達陣線，但未能成功得分，相反澳洲隊憑Josh Turner梅開二度，加上Kye Oates和Henry Paterson接連達陣，港隊終以0：43告負。港隊等了3年半再於主場作賽，華將姚錦成直言享受，並指為香港球迷而戰是自己的動力，「我很享受每一次接球和攔截，在場上跑動的感覺好正，觀眾是我的推動力，聽到全場都在叫『香港』，令己隊感到興奮」。港隊今日有5人地標上陣，其中一人為華將麥季聰，姚錦成稱讚對方表現不俗，首次在香港大球場比賽也沒怯場。

姚錦成承認球隊在首戰入局較慢，未能把握機會，「開賽頭幾分鐘，我們把握不住機會，如果我們有球在手，是難對付的」。他續指，澳洲隊上站曾輸給烏干達隊，加上新西蘭隊今日以0：24不敵薩摩亞隊，姚錦成相信港隊明日在A組另外兩場對戰新西蘭隊和薩摩亞隊也不會打定輸數，「大家覺得新西蘭是強隊，而薩摩亞是會輸的球隊，但比賽往往就是這樣，第一場未入局都有機會輸。我們會努力，打出我們應有的水準，我保證港隊一定會繼續進步，希望大家支持我們」。

另外，力爭在香港站六連霸的斐濟隊，以59：12大勝日本隊，在C組暫列榜首，同處C組的美國隊則以15：14險勝西班牙隊。

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