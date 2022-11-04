欖球｜港女欖球迷身分到場打氣　莊嘉欣期待明年復辦女子賽主場獻技 (20:24)

香港七欖賽因疫情停辦兩屆，今年疫情放緩下終可復辦賽事，惟等到明年4月才能舉辦世界女子七人欖球系列賽。莊嘉欣今與10多名隊友到南看台觀賽，賽事在3年半後再次舉行，有種萬眾期待感覺，而且場內氣氛也很熱鬧。

莊嘉欣直言以球迷身分入場固然輕鬆，但內心亦渴望落場比賽，「香港是自己的主場，會有好多親友支持，而且有機會在他們面前比賽，我都開心」。她續指，自己曾於奧運外圍賽在大球場比賽，而且從球員通道入場的感覺獨一無二，「其他球場都在中場跑出，只係香港有通道，入面漆黑一片，但跑出場很震撼，有一種儀式感。我不知道其他球隊會否都覺得香港站與別不同，但我就有主場感覺」。

香港在明年4月將舉辦男、女子世界七人欖球系列賽，莊嘉欣期望球隊可以爭取更好亞洲排名，以外卡身分參賽，「近幾個月要準備好，如果有機會對到新西蘭等強隊，期待我們在主場表現好」。

賽事吸引不少海外球迷訪港，就如來自加拿大的Todd和Chris，前者從22年前開始就有參與這項賽事，他笑言「我們特意相約到香港看七欖，當作一次聚會」。

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