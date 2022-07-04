西甲︱35歲碧基預告掛靴　世盃前夕結束18年球員生涯　傳未來欲競選巴塞主席 (19:07)

出身自巴塞拉瑪西亞青訓營的碧基，2008年回巢前曾效力曼聯及薩拉戈薩，及後效力巴塞14個年頭，為母會上陣615次，贏得8次聯賽及3次歐聯冠軍。他亦為西班牙隊出場102次，是「狂牛兵」2010年世界盃冠軍成員之一。他在社交網上載片段感謝巴塞栽培，「從小開始，我的夢想並非當一名足球員，而是成為巴塞的一分子。我曾離開過，然後又回來。足球為我帶來一切，巴塞、球迷亦給予我的所有」。

儘管已表明戰畢下周日一役後將告別魯營，他在片中又明言日後定必回歸。西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）認為，早已踏足商界的碧基，日後肯定會競逐巴塞主席之位，「他在場上的經驗，加上作為商人的決策能力，讓他成為球會主席的優秀人選，我認為他會嘗試競逐這位置」。

碧基的合約原定於2024年夏天屆滿，西班牙傳媒指出，碧基退役可為巴塞省卻至少5000萬歐元（約3.83億港元），助該隊騰出資金空間於未來的轉會窗增援。巴塞目前盛傳「獵物」包括畢爾包中場恩尼高馬天尼斯，以及皇家蘇斯達中場蘇比文迪。

此外，RB萊比錫前鋒迪姆華拿日前在歐聯作客大勝薩克達一役傷出，昨證實左腳踝韌帶撕裂，鐵定無緣為德國隊征戰卡塔爾世界盃。

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