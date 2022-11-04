歐霸︱阿仙奴折將搶首名　曼聯未反壓皇蘇需戰附加賽　拉素出局 (17:58)

阿仙奴於今晨（4日）歐霸主場以1：0小勝蘇黎世，以A組首名直入淘汰賽16強，但後衛冨安健洋末段傷出，未知會否影響這名日本隊守將參戰世界盃。另一英超球隊曼聯於E組煞科戰同樣1球小勝皇家蘇斯達，但得失球差不足以反壓對方僅得次名，明年初需出戰附加賽。
阿仙奴今仗正選輪換7人，憑後衛基蘭泰亞尼17分鐘遠射奠勝，賽後續以兩分領先燕豪芬取首名。翼鋒布卡約沙卡下半場入替加比爾捷西斯，足證未受日前聯賽傷患影響。惟冨安健洋落場僅15分鐘後再被換出，領隊阿迪達稱：「肌肉的毛病，我們不想冒險，一定要換走他。」
曼聯則未能以兩球差距擊敗皇蘇，18歲阿根廷小將加拿祖早段接應基斯坦奴朗拿度（C朗）助攻破門，成為「紅魔」最年輕的非本土歐戰入球者，但C朗其後錯失單刀機會。球隊末段換入哈利馬古尼客串中鋒，仍入球板斧欠奉，與其他分組次名球隊如羅馬、柏林聯、摩納哥等，明年附加賽需對上巴塞隆拿、西維爾等由歐聯降格的球隊。而附加賽抽籤將於香港時間下周一晚8時舉行。
F組亦是歐霸分組賽煞科日另一焦點，事關4隊賽後均6戰得8分。今輪分別贏波的飛燕諾與米迪蘭特出線，屈居第3的拉素需轉戰歐協聯，而奧地利球隊格拉茨則創下高分出局紀錄。上季贏得歐協聯冠軍的羅馬，主帥摩連奴則不忘回敬宿敵數月前的冷嘲熱諷：「我看好拉素奪冠，除非泰爾先生（拉素總監）認為不贏也罷。」
歐協聯方面，韋斯咸、維拉利爾等直入16強，但費倫天拿、巴素利等只奪分組次名，需出戰附加賽。
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