游泳｜男女拔萃延續稱霸學界D1泳賽　李芯瑤獨取3金領協恩女丙封后 (22:14)

協恩中學星將李芯瑤今（3日）在九龍公園游泳池舉行的港九區D1學界泳賽勇奪3金，帶領母校贏丙組冠軍，惟難阻拔萃女書院豪取34連霸；至於拔萃男書院則取得29連霸。
李芯瑤在上午破紀錄贏得女丙50自冠軍後，下午賽事愈戰愈勇，在100自以56.77秒破紀錄稱后。她隨後伙隊友轉戰得分雙計的4X50米混合接力，在最後一棒力挽狂瀾，領軍以2分03.79秒首名觸池，以0.05秒反勝女拔萃奪冠。
協恩終在丙組獲165分，並以3.5分力壓女拔萃成該組別冠軍。贏得3金的李芯瑤在賽後坦承滿意表現，也希望帶動隊友一起進步。
女拔萃有7名泳員因疫情缺席，團隊未能「夫添」上陣並失去丙組冠軍，未能「大滿貫」，但仍獲547.5分得34連霸。4名隊長直言團隊因此更團結，馮雪瑩指「雖然我們處於劣勢，但也迎難而上，更加齊心爭取佳績」。
男子組方面，男拔萃因錯過召集廣播，未有出戰丙組4×50米自由泳接力，隨後乙組同一項目又出現器材故障，影響起步，但眾將在重賽時游出破紀錄的1分37.31秒奪冠。男拔萃終以508分，完成29連霸。
另外，今季學界回復升降班制度，男子組積分尾二的聖保羅男女中學和福建中學（觀塘），以及女子組港大同學會書院、瑪利曼中學來季將跌落D2。
男子團體賽成績：
冠軍：拔萃男書院 508分
（甲組170分、乙組194分、丙組144分）
亞軍：聖若瑟書院 435分
（甲組163分、乙組118分、丙組154分）
季軍：喇沙書院 286分
（甲組60分、乙組108分、丙組118分）
女子團體賽成績：
冠軍：拔萃女書院 547.5分
（甲組206分、乙組207分、丙組161.5分）
亞軍：協恩中學 435.5分
（甲組159分、乙組111.5分、丙組165分）
季軍：德望學校 240分
（甲組75分、乙組89分、丙組76分）
本屆新紀錄：
泳手/學校：劉建希/拔萃男書院
項目：男子乙組100米蛙泳
時間：1分05.00秒
泳手/學校：李芯瑤/協恩中學
項目：女子丙組50米自由泳
時間：25.87秒
泳手/學校：李芯瑤/協恩中學
項目：女子丙組100米自由泳
時間：56.77秒
泳手/學校：傅恩澤/喇沙書院
項目：男子丙組200米蛙泳
時間：2:28.57秒
泳手/學校：張榮恩/喇沙書院
項目：男子乙組200米蛙泳
時間：2:19.04秒
泳手/學校：拔萃男書院
項目：女子乙組4X50米混合接力
時間：1分58.53秒
泳手/學校：拔萃男書院
項目：男子乙組4×50米自由式接力
時間：1分37.31秒
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