游泳｜男女拔萃延續稱霸學界D1泳賽　李芯瑤獨取3金領協恩女丙封后 (22:14)

李芯瑤在上午破紀錄贏得女丙50自冠軍後，下午賽事愈戰愈勇，在100自以56.77秒破紀錄稱后。她隨後伙隊友轉戰得分雙計的4X50米混合接力，在最後一棒力挽狂瀾，領軍以2分03.79秒首名觸池，以0.05秒反勝女拔萃奪冠。

協恩終在丙組獲165分，並以3.5分力壓女拔萃成該組別冠軍。贏得3金的李芯瑤在賽後坦承滿意表現，也希望帶動隊友一起進步。

女拔萃有7名泳員因疫情缺席，團隊未能「夫添」上陣並失去丙組冠軍，未能「大滿貫」，但仍獲547.5分得34連霸。4名隊長直言團隊因此更團結，馮雪瑩指「雖然我們處於劣勢，但也迎難而上，更加齊心爭取佳績」。

男子組方面，男拔萃因錯過召集廣播，未有出戰丙組4×50米自由泳接力，隨後乙組同一項目又出現器材故障，影響起步，但眾將在重賽時游出破紀錄的1分37.31秒奪冠。男拔萃終以508分，完成29連霸。

另外，今季學界回復升降班制度，男子組積分尾二的聖保羅男女中學和福建中學（觀塘），以及女子組港大同學會書院、瑪利曼中學來季將跌落D2。

男子團體賽成績：

冠軍：拔萃男書院 508分

（甲組170分、乙組194分、丙組144分）

亞軍：聖若瑟書院 435分

（甲組163分、乙組118分、丙組154分）

季軍：喇沙書院 286分

（甲組60分、乙組108分、丙組118分）

女子團體賽成績：

冠軍：拔萃女書院 547.5分

（甲組206分、乙組207分、丙組161.5分）

亞軍：協恩中學 435.5分

（甲組159分、乙組111.5分、丙組165分）

季軍：德望學校 240分

（甲組75分、乙組89分、丙組76分）

本屆新紀錄：

泳手/學校：劉建希/拔萃男書院

項目：男子乙組100米蛙泳

時間：1分05.00秒

泳手/學校：李芯瑤/協恩中學

項目：女子丙組50米自由泳

時間：25.87秒

泳手/學校：李芯瑤/協恩中學

項目：女子丙組100米自由泳

時間：56.77秒

泳手/學校：傅恩澤/喇沙書院

項目：男子丙組200米蛙泳

時間：2:28.57秒

泳手/學校：張榮恩/喇沙書院

項目：男子乙組200米蛙泳

時間：2:19.04秒

泳手/學校：拔萃男書院

項目：女子乙組4X50米混合接力

時間：1分58.53秒

泳手/學校：拔萃男書院

項目：男子乙組4×50米自由式接力

時間：1分37.31秒

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