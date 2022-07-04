世界盃｜ViuTV免費直播19場　包括4強及13場分組賽　強尼盼阿根廷決戰葡萄牙  (17:34)

Now TV今屆世盃續取得香港獨家播放權，ViuTV將免費直播當中19場賽事，除了決賽、季軍戰、兩場4強及兩場8強，還有13場分組賽，包括揭幕戰卡塔爾隊對厄瓜多爾隊，英格蘭隊首戰對伊朗隊，其餘受港人歡迎的球隊如葡萄牙隊、法國隊、西班牙隊、荷蘭隊、阿根廷隊、巴西隊、日本隊及韓國隊，亦至少會播放一場。

此外，ViuTV將推出一系列世盃綜藝節目，如在上述19仗賽前有主持強尼及ERROR成員保錡等人出席的《90分鐘狂熱倒數》，大講波經打牙骹；在本月14日起開鑼前一星期，一連5日播放《兜轉卡塔爾》旅遊節目，由陳安立和羅允芝早前到卡塔爾，介紹這個今屆世盃主辦國的名勝及文化。

強尼稱有別往屆世盃於完季後舉行，球迷會「餓波」，今屆在季中舉行，預期緊接或再有球星因傷無緣出席世盃，但認為不會對賽事氣氛有太大影響。他雖捧衛冕的法國隊，但稱畢竟是兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）最後一屆世盃，亦期待決賽可上演阿根廷隊對葡萄牙隊的戲碼。

Viu TV 免費直播19場世界盃賽事

11月21日（一）00：00【A組】卡塔爾vs.厄瓜多爾

11月21日（一）21：00【B組】英格蘭vs.伊朗

11月22日（二）00：00【A組】塞內加爾vs.荷蘭

11月23日（三）00：00【C組】墨西哥vs.波蘭

11月24日（四）00：00【E組】西班牙vs.哥斯達黎加

11月25日（五）00：00【H組】葡萄牙vs.加納

11月26日（六）00：00【A組】荷蘭vs.厄瓜多爾

11月27日（日）00：00【D組】法國vs.丹麥

11月27日（日）03：00【C組】阿根廷vs.墨西哥

11月27日（日）18：00【E組】日本vs.哥斯達黎加

11月28日（一）00：00【F組】克羅地亞vs.加拿大

11月28日（一）21：00【H組】韓國vs.加納

11月29日（二）00：00【G組】巴西vs.瑞士

12月9日（五）23：00【8強】

12月10日（六）23：00【8強】

12月14日（三）03：00【4強】

12月15日（四）03：00【4強】

12月17日（六）23：00【季軍戰】

12月18日（日）23：00【決賽】

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