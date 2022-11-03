游泳｜學界D1泳賽「落波」續演　劉建希李芯瑤再締新紀錄 (16:08)

天文台自昨午起掛起8號風球，直至今早5時許改掛3號風球，並於6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，「落波」時間剛好趕及學體會決定比賽延期的死線前10分鐘，令賽事得以如期上演。男拔萃星將劉建希在男子乙組100米蛙泳決賽游出1分05秒正，以0.25秒之微刷新自己在初賽造出的學界紀錄。他在賽後直言未滿意表現，目標是游出1分04秒，但自己受到「尼格」影響，未能調整心態專心備戰，「今早6時多『落波』，才肯定自己要比賽，沒有準備好自己的心態」。

至於協恩中學的李芯瑤在女子丙組50米自由泳決賽游出25.87秒，將自己的紀錄推快0.19秒。她在觸池後露出笑容，賽後笑言滿意成績，「終於有比賽讓我證明自己游到25秒，之前教練手動計時，我游到25.8秒，但在比賽中做不到這個時間」。她續指，自己一直擔心比賽因「尼格」延期，今早熱身也十分趕急，「我睡一、兩小時就醒一醒，睡得不是太好。今早5時多仍是8號風球，過了一會變3號風球，睡夢中接到教練（薛瑞鵬）的電話，叫我到體院熱身」。

李芯瑤透露其父立即載她到體院，但也只得約半小時熱身。不過，她一直未有鬆懈，是游出好成績的主因，「我告訴自己，如果可以比賽，但我完全放鬆下來是不好的。我一直保持準備比賽的心態，等到真的取消比賽才算吧」。

其他報道：歐聯｜AC米蘭生死戰4球大勝 相隔9年重返16強 PSG作客入球不及賓菲加屈居次名