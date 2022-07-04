歐聯｜AC米蘭生死戰4球大勝 相隔9年重返16強 PSG作客入球不及賓菲加屈居次名 (12:56)

AC米蘭的36歲老將射手基奧特今仗大發神威，在13及56分鐘頭頂腳踢梅開二度，再於下半場初段及完場前助攻予拉迪高歷及祖利亞美斯亞斯建功，協助「紅黑軍團」在聖西路球場以4：0大勝賽前僅落後1分的薩爾斯堡，6戰10分成E組次席，繼2013/14年一屆後再次晉身16強。賽前續約的主帥皮奧利表示，球隊是上季意甲冠軍，必須努力在歐聯越走越遠。基奧特稱汲取上屆歐聯分組賽身處「死亡之組」被淘汰的經驗，球隊今屆做得更好。AC米蘭次名出線後，潛在對手包括皇家馬德里、拜仁慕尼黑、曼城、熱刺、賓菲加及波圖，很大機會遇上硬仗。

另邊廂，巴黎聖日耳門在H組憑基利安麥巴比傳射居功，作客以2：1擊敗祖雲達斯，不過同組的賓菲加作客以6：1大炒海法馬卡比，賽後與PSG同樣6戰14分，由於兩隊兩次對賽均打和1：1，得失球差也是入16球失7球，賓菲加最終以在分組賽作客入球比PSG多3球的些微優勢，反壓法甲豪門奪得H組首名，是歐聯改制後首次分組賽頭兩名出現這情况。PSG跌至次名晉級後，在16強將要遇上皇馬、拜仁、曼城、車路士、熱刺、拿玻里及波圖其中一隊。

F組的RB萊比錫作客以4：0大勝薩克達後次名出線，令今屆4支德甲球隊均躋身16強。歐聯16強悉數誕生，分別為皇家馬德里、曼城、車路士、利物浦、熱刺、拜仁慕尼黑、多蒙特、法蘭克福、RB萊比錫、拿玻里、AC米蘭、國際米蘭、巴黎聖日耳門、賓菲加、波圖及布魯日，16強戲碼將於香港時間下周一（7日）晚上7時抽籤。