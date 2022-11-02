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歐聯︱熱刺絕殺反勝出線　孫興慜傷出無礙　馬賽中堅：不知和波可戰歐霸 (17:21)

熱刺今晨（2日）半場落後下，作客2：1反勝馬賽，在歐聯D組大混戰中，與法蘭克福脫穎而出，出線16強，早早傷出的鋒將孫興慜亦無大礙。惟熱刺名宿高治及贊拿斯等警告，若球隊在淘汰賽繼續慢熱，將凶多吉少。至於末段大舉進攻的馬賽眾將，承認不知和波仍可轉戰歐霸。

D組4隊賽前最多只差兩分，最終今晨兩場同時開波下，首、次名組合六度轉變。馬賽憑中堅贊素梅賓巴建功，半場領先熱刺，並與士砵亭一度有望出線。惟熱刺換邊後反擊，54分鐘先由中堅基文迪朗格勒頭槌扳平，再在補時由中場賀積查治奠勝，6戰11分取小組首名，篤定4支英超隊均打入16強。法蘭克福在另一場鐮田大地及高路梅安尼入球，同作客反勝士砵亭2：1，落後熱刺1分居次，自1960年後再闖歐聯淘汰賽。

開季表現不俗的熱刺，在賽前傳出與干地洽談續約，但這名意籍領隊是役停賽，未能督師，球隊上半場各方面都被馬賽比下去，最終艱苦反勝。名宿高治為此抱怨：「為何球隊不能開賽就壓迫對手？如果這種不堪入目的足球無法帶來獎盃，相信球迷也無法忍受。」

另一邊廂，馬賽87分鐘有哥拉辛拿斯近門失機，末段空群而出反遭絕殺後手握6分，1分落後士砵亭排小組包尾。先開紀錄的中堅梅賓巴稱不知球隊即使今仗賽和，仍可取得轉戰歐霸的安慰獎，他說：「後備席應知道士砵亭一仗即時賽果，但場上球員缺乏清晰指示，所以一直壓前。」他今仗早段曾與孫興慜相撞，令後者退下火線，但熱刺助教施迪連尼說：「孫興慜在賽後已好多了，也與隊友一起慶祝。他的眼有點腫漲，我們不知是否腦震盪。」

熱刺3日後將回師英超，主場大戰利物浦。「紅軍」今晨在歐聯A組，憑穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯入球，2：0擊退拿玻里，贈對方本季首敗，但由於首循環輸1：4，同分下對賽成績較差而只得次名出線。同組另一場由阿積士作客3：1輕取格拉斯哥流浪。格流6戰全敗兼得失球差達到-20，取代2011/12球季的薩格勒布戴拿模，成為歐聯分組賽歷來最差球隊。

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