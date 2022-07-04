NBA｜杜蘭特稱拿殊下台感震驚　綠軍前帥烏度卡有望接掌 (19:24)

籃網今季開局欠佳，在今日主場迎戰芝加哥公牛前，只得2勝5負的劣績。籃網陣前宣布解僱主帥拿殊，並由助教Jacque Vaughn代為領軍，總經理施恩馬斯稱拿殊上任後一直面對挑戰，因後者在2020年上任起，球隊風波不斷，包括當家球星艾榮拒絕接種疫苗並長期缺陣，杜蘭特又在休季期間公開要求交易等等。施恩馬斯表示，自己需負上一定責任，但也跟拿殊達成共識，「老實說，球隊未能取得預期的成績，亦偏離我們的目標。我們重新審視開季的情況後，雙方均同意是時候作出改變」。

拿殊其後在社交媒體發聲明，感謝籃網班主蔡崇信與總經理施恩馬斯提供機會，亦感謝球迷的支持，「我的家庭在布魯克林找到家的感覺，亦很喜歡成為這個團體的一分子。祝願籃網能取得成功，我們一家會繼續支持球隊，亦希望球隊能重回正軌」。不過，籃網今日在NBA常規賽未見起色，艾榮12射2中只得4分，雖然杜蘭特攻入全場最高的32分，但球隊難阻公牛後衛拉雲最後一節獨得20分，終主場以99：108告負，戰績為2勝6敗。

至於今夏曾向籃網管理層逼宮，要求球隊在拿殊和自己之間二選一的杜蘭特，賽後稱是午睡後看到《ESPN》，才知道消息，「我當時感到驚訝，但這在NBA亦很平常，我可以做的就是繼續準備比賽」。杜蘭特續指，很多因素促使拿殊離開，包括球隊戰績欠佳等，但他未有正面回應籃網內部風波是否構成影響。

雖然籃網總經理施恩馬斯稱尚未落實新帥人選，但據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報道，籃網已接洽正被塞爾特人禁賽的烏度卡。這名45歲教頭在2020/2021球季曾擔任籃網助教，上季轉投塞爾特人擔任主教練，並領軍殺入總決賽，最終以場數2：4負金州勇士屈居亞軍。不過，他在季前卻傳出與隊內女職員有不正當關係，被綠軍禁賽一季。據悉塞爾特人願意放行，而雙方仍在談判中，亦有美媒指前猶他爵士主帥史尼達已是人選之一。

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