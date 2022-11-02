羽毛球︱伍家朗德國賽挫印度種子球手　伙港隊新「一哥」李卓耀晉次圈 (15:02)

伍家朗面對世界排名第8的印度籍新星勒斯亞，幾乎全場處於上風，僅花27分鐘便以直落兩局21：12、21：5擊敗對手，晉級16強後將對手法國籍的波波夫。不過，這名港將早前在丹麥羽賽經歷一輪遊，上周法國羽賽16強止步，據世界羽聯公布最新一期的世界排名，他從第13跌至第15名，其港隊「一哥」之位也遭李卓耀取代。李卓耀上周在法國羽賽打入4強，其最新世界排名上升至第14，首度港隊最高排名男將。他原定今日在首圈面對真克，惟對方退賽，李卓耀晉級後將與泰籍球手維迪辛爭入8強。真克曾於上周的法國賽4強淘汰李卓耀。

雙打方面，吳芷柔/曾曉昕與隊友楊霈霖/楊雅婷原定在女雙首圈合演港隊「內訌」，惟前者退賽，「雙楊配」不戰而勝下晉級。至於吳芷柔與李晉熙亦退出混雙首圈賽事。

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