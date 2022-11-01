滑板︱利園滑板節月底舉行　港將獻技放眼奧運　陸俊彥冀證世界級 (20:45)

滑板在去年東京奧運成為奧運項目，本港亦掀起滑板熱潮，政府近日發布的施政報告中，亦有提及文化體育及旅遊局將推廣包括滑板等多項「城市運動」，從而普及這項運動。全香港滑板協會主席李凱賢（Brian JBS）表示，東京奧運後有不少家長帶同子女一起學滑板，他期望有一個正規場地供給港隊成員練習，並盼香港可以追上世界的步伐，挑戰2028年洛杉磯奧運。

至於將會代表香港出戰杭州亞運的陸俊彥，透露自己近兩年受疫情影響，無法外出比賽，故亞運延期至明年舉行，讓他有更多時間調整和作準備，並計劃在明年9月前到海外集訓，地點暫定為台灣。陸俊彥笑言，自己的終極目標是出戰行內最高級的全球專業滑板競賽（Street League Skateboarding），但他也嚮往參與奧運，更以在東京奧運勇奪雙銀的港隊飛魚何詩蓓為例，指能夠出戰奧運的都是世界頂級選手，「假如有日去到奧運，我都可以告訴自己，我是世界級的滑板仔」。

利園滑板節

日期：2022年11月26至27日

時間：上午11時至下午6時

地點：利園一期地面私家路及白沙道

街頭滑板表演

日期：2022年11月26日

時間：下午3時至6時

內容：16位本地頂尖滑板手，接3個類別（Highest Ollie、Launch Ramp Best Trick、Best Skate Line）表演

小小精英滑板show

日期：2022年11月27日

時間：下午3時至6時

內容：12位本地小滑板手，按4個類別（Speed Track、Best Skate Line、Flat Bar Slide Game、Longest Ollie Game）表演

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