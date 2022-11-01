世界盃︱日本隊公布26人決選名單　古橋亨梧大迫勇也落選 (15:23)

日本隊主帥森保一今午出席記者會公布26人決選名單，將出戰本月20日至下月19日在卡塔爾舉行的世盃決賽周，以及本月17日在阿聯酋中立場友賽加拿大隊。大軍有20人在歐洲落班，包括南野拓實、伊東純也、久保建英、富安健洋及遠藤航等主力。而老將左閘長友佑都及門將川島永嗣將第4度出席世盃決賽周。

不過，些路迪前鋒古橋亨梧和中場旗手怜央、德甲柏林聯中場原口元氣，以及上屆俄羅斯世盃正選中鋒大迫勇也均榜上無名；今夏在東亞盃榮獲最有價值球員的名古屋鯨魚翼鋒相馬勇紀則入選。正前鋒僅得上田綺世、前田大然及仍在養傷的淺野拓磨。

森保一將連續兩屆領軍世盃決賽周，上屆「藍武士」在分組賽次名出線，16強以2：3遭比利時隊絕殺淘汰出局；今屆位處被視為「死亡之組」的E組，硬碰德國隊及西班牙隊，以及哥斯達黎加隊。

日本26人世界盃決選名單

門將：川島永嗣、權田修一、丹尼爾舒密特

後衛：長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹、富安健洋、谷口彰悟、山根視來、板倉滉、中山雄太、伊藤洋輝

中場：南野拓實、遠藤航、守田英正、柴崎岳、田中碧、鐮田大地、堂安律

前鋒：伊東純也、久保建英、三笘薰、淺野拓磨、前田大然、上田綺世、相馬勇紀

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