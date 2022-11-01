馬拉松︱渣馬本月15日起接受報名　暫定2.5萬名額 (14:09)

賽會今日（1日）在渣打銀行大廈舉行記者會，公布賽事詳情，同時宣布將第25屆「馬拉松特別獎勵計劃」的獎金加碼10倍。所有sub 3及sub 3:30完成馬拉松的香港永久性居民男、女子挑戰組跑手，均可獲特別獎金1萬元，成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」。

雖然sub 3獎金是往年的10倍，但今屆本地參賽者的報名費亦有加價，馬拉松報名費為600港元，半馬拉松及10公里項目分別是520及420港元。

今屆賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松和10公里3個組别，並沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松項目由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組别均以維多利亞公園作為終點。

賽事分階段進行報名，公眾抽籤在11月15日至21日接受報名，在11月25日公布抽籤結果，中籤者必須在11月29日或之前完成付款；公眾抽籤的第二輪結果在12月2日公布，並需在12月6日或之前付款。

參賽跑手亦須遵循多項防疫措施，包括48小時前進行核酸檢測、當日到場前進行快測陰性、參賽選手必須符合疫苗通行證的要求，並為「藍碼」方可參賽。

其他報道：游泳︱何詩蓓短池世盃100自摘金 加國站包攬2金1銅 麥世霆再破200蛙港績

其他報道：NBA︱韋少洗頹風助湖人挫金塊 已故「籃球先生」獲榮休戰衣