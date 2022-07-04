英超｜迪基亞連番神救　助曼聯挫韋斯咸保不失　坦夏格撐用球能力進步（附精華） (16:30)

曼聯今仗有翼鋒安東尼馬菲奧斯受傷及中堅域陀連迪路夫因病齊缺陣，基斯坦奴朗拿度（C朗）及隊長哈利馬古尼在聯賽復任正選。紅魔在38分鐘憑拉舒福特接應基斯甸艾歷臣傳中頭槌破網，這名適逢25歲生日的英格蘭隊前鋒攻入在曼聯生涯第100球，加上迪基亞於比賽尾段多次神救，救出韋斯咸中堅葛特蘇馬頭槌及中場迪格蘭賴斯遠射等攻門，保持1：0勝果完場。

曼聯近5場英超3勝2和，以12戰23分超越車路士升上第5，較第4的紐卡素少1分兼踢少1場。連同歐霸賽事，迪基亞近5仗在奧脫福球場主場均為曼聯保持不失球，就這名31歲門神賽前傳出落選西班牙隊55人世界盃初選大軍，坦夏格賽後稱：「每個人都有自己足球哲學和想法，但我認為門將首要工作是保護龍門確保不失球，迪基亞在這方面非常出色。」

迪基亞被指腳下用球組織能力欠佳，成為不獲西班牙隊主帥安歷基重用主因之一，坦夏格則認為麾下今季在這方面已有進步，「他（迪基亞）今季已證明有這方面能力，我相信他會繼續進步。怎樣傳給門將，亦決定對方之後如何傳球，若皮球傳到錯誤位置，門將就沒有出球空間」。

此外，坦夏格點名稱讚右閘達洛治及相隔逾2個月首在英超正選的哈利馬古尼防守出色，助球隊力保不失。

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