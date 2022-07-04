NBA︱韋少洗頹風　湖人挫金塊取開季首勝　已故「籃球先生」獲榮休 (15:10)

開季5戰全敗的湖人，不足一周內再戰金塊，其中近仗改任第六人的「韋少」韋斯特布克一洗頹風，全場12投6中，三分球4投2中，上陣約32分鐘貢獻18分、8個籃板及8次助攻，加上全隊3項投射數據皆勝金塊，最終在主場以11分之差報捷，取得開季首勝，以1勝5負暫列西岸尾二的第14位。

此外，湖人今仗賽前為有「籃球先生」之稱的已故名宿佐治米根舉行榮休儀式，將其昔日的99號戰衣高掛於加密貨幣網體育館，是「紫金軍團」歷來第11位獲榮休的球員。佐治米根球員生涯於1947至1954年，以及1956年效力當時仍身處明尼亞波利斯的湖人，是球隊的初代主力，由於其6呎10吋身高在當時籃壇無出其右，在未有籃上干擾球例的年代封籃無數，促成籃球禁區「鎖匙圈」範圍由6呎擴闊至12呎，並間接促使24秒進攻時限的誕生，而他在1952年1月2日鬥羅徹斯特皇家（薩克拉門托帝王前身）時貢獻61分及36個籃板，亦成為NBA史上首名做出單場「30+雙雙」的球員。

至於塘鵝今晨有錫安威廉臣傷癒復出，正選上陣31分鐘貢獻21分、12個籃板及7次助攻，領銜作客以112：91大勝有利安納因傷缺陣的快艇。

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