游泳︱何詩蓓短池世盃100自摘金　加國站包攬2金1銅　麥世霆再破200蛙港績 (14:22)

100自初賽排第3的何詩蓓，今早決賽半程已取得領先，以51.33秒先觸池，距個人保持的亞洲紀錄相距0.54秒，但在澳洲及中國隊勁敵未參賽下，亦足以逾0.3秒優勢，擊敗法國隊及波蘭隊泳手。在當地時間30日晚上比賽的她，賽後笑言「滿意自己24歲最後一場比賽的發揮，但沒時間和計劃慶祝了，因為我們還要到（美國）印第安納波利斯繼續比賽」。連同上周的德國站，她出戰6項比賽，只在今站的女子400自失落金牌，在今季世盃排名，僅以2.7分落後美國隊的比達妮爾遜（Beata Nelson），有力在下周的美國站贏得女子組總冠軍。

另外兩名港將麥世霆及Adam Chillingworth，今早則出戰男子200蛙決賽，最終前者頭段較快，後半程亦保持到速度，以2分7.59秒取得第7，較Chillingworth初賽創下的香港紀錄再快0.2秒。Chillingworth以2分7.93秒完賽。美國隊現任世界冠軍芬克則游出2分3.78秒封王，包攬今站蛙泳3金。

各隊本周五將轉戰短池世盃壓軸的美國站，其中3名在美留學的港隊代表何甄陶、關鵬及伍棹然均會在此站加入出賽。

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