游泳︱蛙泳兩將齊破200蛙香港紀錄　伙何詩蓓闖短池世盃決賽 (23:24)

何詩蓓在女子100自初賽第4組游出52.50秒，以總成績第3晉級決賽，僅慢於波蘭籍泳手華錫及東道主選手麥妮爾。這名24歲港將繼200自和400自後，力爭在加拿大站個人第3面獎牌，歐鎧淳則以55.17秒排總成績第17。至於小將林凱喬在50蛙初賽以31.84秒排第9，與決賽席位擦身而過，鄭渝在200米混合泳初賽以2分13.90秒排第13。

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男將方面，Adam Chillingworth和世青銅牌得主麥世霆在200蛙齊闖明早6時59分的決賽，前者更游出新港績2分07.79秒得第7，後者慢0.02秒搶下決賽最後一席，惟黃培燊游出2分10.25秒位列第13，初賽止步。劉紹宇則於100背初賽游出53.75秒，總成績第10無緣晉級。

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