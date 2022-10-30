英超︱阿仙奴炒森林重返榜首　眾將舉遇襲舊隊友球衣打氣 (23:53)

阿仙奴以加比爾捷西斯作箭頭，惟其前線拍檔加比爾馬天尼利甫開賽5分鐘，便接應布卡約沙卡右路K角位傳中頂入。馬天尼利慶祝時舉起前隊友柏保維拿的球衣，為這名上周五在意大利遇襲的西班牙守將打氣。27分鐘，沙卡因左腳受傷退下火線。下半場接戰，入替沙卡的雷斯尼爾遜分別在49和52分鐘梅開二度，加上湯馬士柏迪及馬田奧迪加特亦有進帳，終令諾定咸森林大敗而回。

阿仙奴領隊阿迪達賽前稱，此役之前英超及歐霸各共6仗「食白果」的箭頭捷西斯及尼基迪亞需重拾射門鞋。阿迪達說：「他倆職業賽生涯曾出現類似情况。我明白任何前鋒都會有這問題。你必須解決它，這是你的工作一部分。」此外，缺陣兩個月的阿仙奴中場艾利尼已於上周六復操，據報之前需養傷至明年才復出的他，有望在世界盃後提前復出。

此外，曼城箭頭艾寧夏蘭特因腳傷無緣前晚作客挫李斯特城，主帥哥迪奧拿稱對方已沒發燒，但證實腳部韌帶仍未康復，將缺席周中歐聯G組迎戰西維爾，但或可在下輪英超碰富咸時復出。

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