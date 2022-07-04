殘奧日︱殘奧會冀2025殘疾全運港辦部分項目　硬滾隊教練：疫情不利招新血 (20:38)

全港最大型殘疾運動體驗日自2018年後再次舉辦，今次更從香港體育學院移師至調景嶺體育館舉行，當中包括17項殘疾運動試玩、殘奧運展覽及運動員分享座談會，一班主禮嘉賓亦有試玩乒乓球和硬地滾球。透過多元化的運動項目，讓大眾體驗運動的樂趣，體現傷健共融精神。硬地滾球隊總教練郭克榮今日亦有到場，他笑言隊伍近年受疫情影響，難以招募新血，希望殘奧日可以吸引更多傷殘人士接觸運動。

殘奧日過往為兩年一度，但活動在2020年因疫情停辦，睽違4年再次舉行。香港殘疾人奧委會行政總監胡小玲認為，這是向大眾介紹殘疾運動的好機會，亦盼之後可以每年舉行，「健全人士都可以試玩，或介紹身邊的傷殘人士參加，好讓他們融入社區，我們不排除在殘奧日發現一些像蘇樺偉、余翠怡等明日之星。不過，即使他們非精英運動員，但全民運動總是好事」。

比在體院舉行殘奧日，胡小玲認為在社區舉辦更加貼地，她也滿意入場人數，「我們預計1000人入場，但這日入場人數有接近2000人」。另外，廣東、香港和澳門2025年承辦第15屆全國運動會，胡小玲希望啟德體育園落成後，香港亦可能爭取主辦全國殘疾人運動會某些項目。

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