首爾梨泰院人踩人慘劇︱孫興慜發文為梨泰院慘劇心碎　傳古路施夫斯基歐聯生死戰復出鬥馬賽 (19:23)

孫興慜昨晚在英超雖然連續6場英超「食白果」，但仍協助熱刺落後兩球下，作客以3：2反勝般尼茅夫，取得連同歐聯在內4仗首勝。30歲的孫興慜在Instagram先貼上自己的黑白比賽照片，以韓語表達「盼不會再有更多傷亡」，又向受害人致以最深切慰問。他其後再以英語透露，因梨泰院發生的悲劇而心碎，「我此刻想念和支持你們」。

孫興慜今季英超只曾在上月中主場大勝李斯特城6：2中，後備上陣大演帽子戲法，其餘12次擔正夥粒無收，據報這與因傷避戰1個半月的古路施夫斯基有密切關係，而這名22歲瑞典隊翼鋒在對般尼茅夫的賽前在場內熱身，據報有望在周三凌晨在歐聯D組最後一輪分組賽生死戰後備復出，作客只少兩分的包尾球隊馬賽。熱刺現以5戰得8分居首，士砵亭和法蘭克福以7分緊隨其後。

其他報道：英超︱利物浦遭列斯聯絕殺 連負護級隊 雲迪積克主場71戰首敗

其他報道：英超︱倒戈不敵白禮頓 樸達領車路士初嘗敗績

其他報道：游泳︱何詩蓓短池世盃200自封后 加國站奪1金1銅 今100自再爭牌