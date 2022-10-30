英超︱利物浦遭列斯聯絕殺　連負護級隊　雲迪積克主場71戰首敗 (17:24)

利物浦在過去半個月的英超，贏過榜首球隊曼城，亦曾不敵榜尾的諾定咸森林，今仗面對賽前排尾二的列斯聯，開賽4分鐘即有後衛祖高美斯回傳失誤，被客軍射手洛迪高摩蘭奴先開紀錄。穆罕默德沙拿14分鐘扳平，但另一紅軍箭頭達雲紐尼斯兩度浪費單刀機會，終89分鐘被列斯聯的森馬維入楔奠勝。客軍終止8場不勝走勢後，脫離降班區。

雲迪積克在最後一球在森馬維面前，未能阻止對方起腳，加盟紅軍逾4年半以來，第71次英超主場上陣卻首嘗敗績。紅軍則今季第4次落敗，已落後榜首曼城13分。高普稱落敗原因有好多：「除了傷兵，有些球員比賽太多，傷癒的球員也太早要重返賽場……怪誕的失球後，己隊一度追平，但未乘勢控制球賽。」他指中場哈維艾利洛、堤亞高艾簡達拿及僅餘的3名鋒將，都因比賽頻密而狀態下滑。球會名宿桑拿士亦直言以現時中前場的人腳，根本無法實踐逼搶戰術。

另一勁旅車路士昨亦不敵白禮頓，上月才「上車」的領隊樸達，完場後遭舊東家的球迷喝倒采。他回應稱：「我認為自己為白禮頓貢獻良多，沒需要（向他們）道歉。」

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