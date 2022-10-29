港超｜理文破傑志不敗身升榜首 朱志光認球員犯下職業足球最嚴重錯誤 (21:51)

兩支今季爭標熱門首度在聯賽交手，賽事有2021人入場，主場出擊的理文排出5後衛陣式穩守突擊，多次佈防越位陷阱，多次令傑志中鋒文尼亞斯跌入越位陷阱，進攻交由兩名巴西籍快馬艾華頓及基華尼頓突破，結果前者於18分鐘以其擅長的切射入遠柱先開紀錄，加上中場迪高完半場前破網，半場領先2：0。

傑志換邊後換入老將射手丹恩奴域及中場黃洋，於75分鐘由中堅艾里奧接應罰球頂入追回一球，3分鐘後理文後衛徐宏傑從後拉跌接近單刀的明加索夫，被球證出示紅牌驅逐離場。藍鳥多踢一人於尾段狂攻不果，理文終險勝2：1，賽後4戰9分升上榜首，傑志踢少一場少3分暫列第4。

今仗戰况不乏埋牙場面，雙方球員多次口角幾釀衝突，球證黃偉倫向兩隊共出示12黃1紅。被問到球證是否未能控制場面，傑志主教練朱志光僅稱「球證狀態也是比賽一部分」，承認兩個失球均是球員「犯下職業足球最嚴重錯誤」，「球員沒聽球證哨聲，那一刻欠集中而導致失球。即使有些犯規應罰吹停，球員理應預計球證也有蝦碌時候，待足球出界才算完成一次防守」。

朱sir稱面對理文擺出較防守的陣式，對方進攻機會不多，稱球隊主導比賽，又認為賽事「緊張但欠精彩」，更形容對手像踢「學界足球」，「我都不希望香港聯賽繼續有榜首大戰但是在踢學界足球，大腳解圍不輸就足夠」。他說聯賽仍漫長，雙方都有機會再失分。

理文主教練陳曉明說，今仗全取3分代表拉近與傑志的距離，「之前我們失了3分，若再失分在爭標就會有困難。過去半年我們一直等緊一場振奮士氣的比賽，今場勝仗令我們更加有信心一路殺落去」。就下半場囤兵後場，被對手批評像踢學界足球，陳曉明僅稱：「踢波就是這樣，雙方都有不同戰略，相反情况時對方都會這樣。職業足球有時都要考慮成績，當然我們都希望日後可改善受壓時的表現和提升水準」。他續道，雙方均緊張賽事，球證執法是困難已盡力，故重提港超聯賽更需要有視像裁判（VAR）輔助。

同日另一場，東方憑孫銘謙梅開二度，主場以4：0大勝深水埗，聯賽取得兩連勝。這名22歲港足前鋒近况大勇，近3仗都有入球。

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